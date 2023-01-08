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Экс-главы Госдепа и Пентагона: РФ не отдаст Украине новые регионы

Экс-главы Госдепа и Пентагона: РФ не отдаст Украине новые регионы Россия не отдаст новые регионы Украине.
Другие страны
8 января 2023 г. 07:13
Экс-главы Госдепа и Пентагона: РФ не отдаст Украине новые регионы

Россия не отдаст новые регионы Украине.

Как передает Report, об этом признали в совместном материале для The Washington Post бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс вместе с экс-главой Пентагона Робертом Гейтсом.

"Для Путина поражение не вариант. Он не может уступить Украине четыре восточные области, объявленные им частью России. Если не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря, всем Донбассом, а затем двигаться на запад", - считает Райс.

Она и Гейтс напомнили, что с момента оккупации Крыма с Россией прошло более восьми лет, а это значит, что российские власти готовы проявить стратегическое терпение в любом случае.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın keçmiş rəsmiləri: “Rusiya Ukraynanın işğal etdiyi yeni regionlarını qaytarmayacaq”

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