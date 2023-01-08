Экс-главы Госдепа и Пентагона: РФ не отдаст Украине новые регионы

Россия не отдаст новые регионы Украине.
Как передает Report, об этом признали в совместном материале для
"Для Путина поражение не вариант. Он не может уступить Украине четыре восточные области, объявленные им частью России. Если не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря, всем Донбассом, а затем двигаться на запад", - считает Райс.
Она и Гейтс напомнили, что с момента оккупации Крыма с Россией прошло более восьми лет, а это значит, что российские власти готовы проявить стратегическое терпение в любом случае.