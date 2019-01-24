Экс-главу Шотландии арестовали

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Шотландская полиция арестовала бывшего первого министра страны Алекса Салмондах, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отмечается, что сегодня экс- министр предстанет перед судом в Эдинбурге.

Другие подробности не приводятся. Однако арест может быть связан с обвинениями, которые в январе прошлого года выдвинули два сотрудника администрации. Они заявили, что в 2013 году подверглись сексуальным домогательствам со стороны Салмонда.

Салмонд занимал пост первого министра Шотландии с 2007 по 2014 год, выступал за независимость страны. С ноября 2017 года он вел "Шоу Алекса Салмонда" на телеканале RT.