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Экс-главу Мьянмы приговорили к еще шести годам тюрьмы

Экс-главу Мьянмы приговорили к еще шести годам тюрьмы Суд приговорил бывшего премьера Мьянмы Аун Сан Су Чжи к шести годам лишения свободы по четырем делам о коррупции.
Другие страны
16 августа 2022 г. 05:19
Экс-главу Мьянмы приговорили к еще шести годам тюрьмы

Суд приговорил бывшего премьера Мьянмы Аун Сан Су Чжи к шести годам лишения свободы по четырем делам о коррупции.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", 77-летнего политика осудили за нецелевое использование средств фонда До Кхин Чжи, финансировавшего сферы здравоохранения и образования.

Су Чжи отвергла все выдвинутые против нее обвинения.

Ранее суд уже приговорил лидера "Национальной лиги за демократию" к пяти годам тюремного заключения по первому из обвинений в коррупции, выдвинутых против нее после государственного переворота в стране.

Гражданское правительство Мьянмы было смещено в результате военного переворота 1 февраля 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Myanmanın keçmiş lideri 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

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