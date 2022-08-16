Экс-главу Мьянмы приговорили к еще шести годам тюрьмы

Суд приговорил бывшего премьера Мьянмы Аун Сан Су Чжи к шести годам лишения свободы по четырем делам о коррупции.

Суд приговорил бывшего премьера Мьянмы Аун Сан Су Чжи к шести годам лишения свободы по четырем делам о коррупции.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", 77-летнего политика осудили за нецелевое использование средств фонда До Кхин Чжи, финансировавшего сферы здравоохранения и образования.

Су Чжи отвергла все выдвинутые против нее обвинения.

Ранее суд уже приговорил лидера "Национальной лиги за демократию" к пяти годам тюремного заключения по первому из обвинений в коррупции, выдвинутых против нее после государственного переворота в стране.

Гражданское правительство Мьянмы было смещено в результате военного переворота 1 февраля 2021 года.