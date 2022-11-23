Экс-главу МВД Франции приговорили к шести месяцам заключения за финансовые махинации

Суд во Франции приговорил бывшего министра внутренних дел страны Клода Геана (2011-2012) к шести месяцам лишения свободы за финансовые махинации.

Суд во Франции приговорил бывшего министра внутренних дел страны Клода Геана (2011-2012) к шести месяцам лишения свободы за финансовые махинации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

Ему вменяется в вину сознательное занижение расходов на избирательную кампанию во время парламентских выборов 2012 года для получения налогового вычета в размере чуть более 30 тыс. евро. Изначально прокуратура требовала для него три года тюрьмы, однако суд назначил наказание в виде 18 месяцев лишения свободы, из которых 12 - условно с двухлетним испытательным сроком, а также потребовал вернуть полученную от государства сумму. Суд также удовлетворил ходатайство защиты об отбывании наказания под домашним арестом.

В отношении Геана было вынесено решение по другому делу о нарушениях при заключении контрактов на проведение социологических исследований для Елисейского дворца. Суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы.

Впервые о возможных нарушениях при заключении контрактов на проведение соцопросов заговорила Счетная палата в 2009 году. В своем докладе она отметила, что Елисейский дворец заключил договоры на сумму 1,5 млн евро "с одной из служб опроса общественности" без проведения предварительного тендера, как того требует закон. Выяснилось, что Елисейскому дворцу продавались не оригинальные исследования, а опросы, проведенные по заказам различных СМИ, причем с наценкой в 65%.