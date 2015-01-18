Экс-главу минобороны Греции подозревают в связи с террористами

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Экс-главу минобороны Греции Акиса Цохадзопулоса подозревают в связи с террористами. Об этом сообщает агентство Ana-Mpa.

По данным агентства, Цохадзопулос был инициатором трех взрывов в доме экс-генсекретаря страны Янниса Сбокоса.

Предполагается, что чиновник действовал в составе банды из 37 человек, в которую входили не только террористы, но и видные политические деятели.

Отмечается, что в 2013 году экс-министр был приговорен к восьми годам лишения свободы за попытку предоставить фальшивую налоговую декларацию. Однако впоследствии срок его заключения сократили до 5,5 лет, напоминает Report со ссылкой на "Газета.Ru".