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Экс-главу китайской CNOOC подозревают во взяточничестве

Экс-главу китайской CNOOC подозревают во взяточничестве Бывшему генеральному директору Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорации (CNOOC) Ли Юну предъявлено обвинение в получении взяток.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 13:07
Экс-главу китайской CNOOC подозревают во взяточничестве

Бывшему генеральному директору Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорации (CNOOC) Ли Юну предъявлено обвинение в получении взяток.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщили в четверг в Верховной народной прокуратуре (ВНП) страны.

"Ли Юн обвиняется в злоупотреблении своим служебным положением в интересах третьих лиц и незаконном получении взяток в виде финансовых и материальных ценностей в особо крупном размере", - сообщает агентство.

Уголовное дело против него было возбуждено по итогам расследования Государственного надзорного комитета Народной прокуратурой города Сянъян провинции Хубэй (Центральный Китай) по поручению ВНП. Его рассмотрением будет заниматься Народный суд средней ступени этого же города.

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Версия на азербайджанском языке Çinin neft korporasiyasının keçmiş rəhbəri rüşvət almaqda şübhəli bilinir

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