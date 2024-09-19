Экс-главу Генштаба армии Молдовы обвиняют в госизмене

Бывшему начальнику Генерального штаба Национальной армии Молдовы Игорю Горгану предъявлено обвинение в государственной измене.

Бывшему начальнику Генерального штаба Национальной армии Молдовы Игорю Горгану предъявлено обвинение в государственной измене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с преступностью и особым делам Эмиль Гайтур.

"Лицу, фигурирующему в ранее объявленном Прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам деле, присвоен статус обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал Гайтур.

По его словам, Горган "пользуется презумпцией невиновности до окончательного решения суда, согласно закону".