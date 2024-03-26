Экс-главу футбольной ассоциации КНР приговорили к пожизненному сроку за взятки

Суд в КНР приговорил бывшего председателя Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюаня к пожизненному заключению за взяточничество.
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Чэнь Сюйюань лишен политических прав, все его личное имущество конфисковано. Незаконные доходы от взяточничества в соответствии с законом переданы в государственную казну.
С 2010 по 2023 год Чэнь Сюйюань, занимая различные руководящие посты в компании Shanghai International Port и Китайской футбольной ассоциации, получил взятки на сумму более 81 млн юаней ($11 млн).