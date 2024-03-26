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Экс-главу футбольной ассоциации КНР приговорили к пожизненному сроку за взятки

Экс-главу футбольной ассоциации КНР приговорили к пожизненному сроку за взятки Суд в КНР приговорил бывшего председателя Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюаня к пожизненному заключению за взяточничество.
Другие страны
26 марта 2024 г. 07:26
Экс-главу футбольной ассоциации КНР приговорили к пожизненному сроку за взятки

Суд в КНР приговорил бывшего председателя Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюаня к пожизненному заключению за взяточничество.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Народный суд средней ступени города Хуанши провинции Хубэй.

Чэнь Сюйюань лишен политических прав, все его личное имущество конфисковано. Незаконные доходы от взяточничества в соответствии с законом переданы в государственную казну.

С 2010 по 2023 год Чэнь Сюйюань, занимая различные руководящие посты в компании Shanghai International Port и Китайской футбольной ассоциации, получил взятки на сумму более 81 млн юаней ($11 млн).

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