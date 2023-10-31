О нас

Экс-главком НАТО описал будущее влияние ИИ на войны

Экс-главком НАТО описал будущее влияние ИИ на войны Развитие искусственного интеллекта (ИИ) идет ускоренными темпами, в течение десяти лет или даже раньше он окажет значительное влияние на военную сферу.
Другие страны
31 октября 2023 г. 08:35
Экс-главком НАТО описал будущее влияние ИИ на войны

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) идет ускоренными темпами, в течение десяти лет или даже раньше он окажет значительное влияние на военную сферу.

Как передает Report, об этом написал в колонке для Bloomberg бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

"Посмотрите на временные рамки: пороху потребовалось пару столетий, чтобы реализовать свой смертоносный потенциал. Военная авиация прошла путь от Китти Хок где в 1903 году произошел первый полет самолета братьев Райт до массированных воздушных бомбардировок менее чем за 40 лет", - указал Ставридис.

Он предположил, что ИИ сможет подделывать изображения и намеренно запутывать вражескую разведку, а также добьется появления новых механизмов кибератак для преодоления современных систем киберзащиты. Это бы позволило убедить вражеские датчики в приближении огромного боевого флота к его берегам, в то время как основная атака происходила бы из космоса.

Ставридис сравнил значение ИИ для ведения боевых действий с появлением лука, пороха, нарезных стволов, самолетов, подводных лодок и ядерного оружия.

По его мнению, искусственный интеллект позволит принимающим решения людям "мгновенно просматривать всю военную историю" и выбирать оптимальный вариант ведения боя.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
25 октября 2023 г. 11:07
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
24 октября 2023 г. 11:35
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
24 октября 2023 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi