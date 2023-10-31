Экс-главком НАТО описал будущее влияние ИИ на войны

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) идет ускоренными темпами, в течение десяти лет или даже раньше он окажет значительное влияние на военную сферу.

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) идет ускоренными темпами, в течение десяти лет или даже раньше он окажет значительное влияние на военную сферу.

Как передает Report , об этом написал в колонке для Bloomberg бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

"Посмотрите на временные рамки: пороху потребовалось пару столетий, чтобы реализовать свой смертоносный потенциал. Военная авиация прошла путь от Китти Хок где в 1903 году произошел первый полет самолета братьев Райт до массированных воздушных бомбардировок менее чем за 40 лет", - указал Ставридис.

Он предположил, что ИИ сможет подделывать изображения и намеренно запутывать вражескую разведку, а также добьется появления новых механизмов кибератак для преодоления современных систем киберзащиты. Это бы позволило убедить вражеские датчики в приближении огромного боевого флота к его берегам, в то время как основная атака происходила бы из космоса.

Ставридис сравнил значение ИИ для ведения боевых действий с появлением лука, пороха, нарезных стволов, самолетов, подводных лодок и ядерного оружия.

По его мнению, искусственный интеллект позволит принимающим решения людям "мгновенно просматривать всю военную историю" и выбирать оптимальный вариант ведения боя.