Экс-главе предвыборного штаба Трампа намерены предъявить обвинения по "делу о России"

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту намерены предъявить обвинения по "делу о России".

Как сообщает Report со ссылкой на The New York Times, Манафорту и его бывшему деловому партнеру Рику Гейтсу приказано сдаться федеральным властям.

Обвинения против Манафорта и Гейтса пока неясны.

Телеканал ABC отмечает, что это будут первые обвинения в рамках пятимесячного расследования по делу "о вмешательстве" России в американские выборы 2016 года.

СМИ также сообщали, что ФБР изучает денежные транзакции связанных с Манафортом компаний.