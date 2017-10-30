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    Экс-главе предвыборного штаба Трампа намерены предъявить обвинения по "делу о России"

    Манафорту и его бывшему деловому партнеру Рику Гейтсу приказано сдаться федеральным властям

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту намерены предъявить обвинения по "делу о России".

    Как сообщает Report со ссылкой на The New York Times, Манафорту и его бывшему деловому партнеру Рику Гейтсу приказано сдаться федеральным властям.

    Обвинения против Манафорта и Гейтса пока неясны.

    Телеканал ABC отмечает, что это будут первые обвинения в рамках пятимесячного расследования по делу "о вмешательстве" России в американские выборы 2016 года.

    СМИ также сообщали, что ФБР изучает денежные транзакции связанных с Манафортом компаний.

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