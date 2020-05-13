Экс-глава штаба Трампа освобожден из тюрьмы из-за COVID-19

© EPA-EFE/SHAWN THEW — Пол Манафорт https://report.az/storage/news/94fecfac34595e748dc5d00fd6352fd0/1e74770c-47d4-4e33-8b8c-99feffc528a6_292.jpg

Руководитель избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт, отбывающий наказание за отмывание денег, переведен из тюрьмы под домашнее заключение на фоне пандемии коронавируса. Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, 71-летний Манафорт был освобожден из тюрьмы в Пенсильвании, и оставшуюся часть срока своего заключения будет отбывать дома.

Решение о его переводе под домашнее заключение было принято по просьбе адвокатов, которые заявили, что Манафорт подвергается высокому риску заболеть COVID-19 из-за его возраста и условий содержания в тюрьме.

При этом, как отмечают источники, в тюрьме не выявлено случаев заражения коронавирусом.

Манафорт в 2019 году был обвинен в налоговом мошенничестве и заговоре против США. Он должен был быть освобожден от тюремного заключения 4 ноября 2024 года.