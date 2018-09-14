Экс-глава штаба Трампа дал согласие на сделку со следствием

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Экс-глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать свою вину и дал согласие на сделку со следствием по делу, расследуемому специальным прокурором Робертом Мюллером.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что политик согласился признать вину в заговоре против CША, а также в сговоре с целью препятствовать совершению правосудия.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что политик планирует признать вину для смягчения приговора.

Манафорт обвиняется в "сговоре против США", отмывании более 30 млн долларов и даче ложных показаний.