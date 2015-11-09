Экс-глава Счетной палаты США: Госдолг США составляет примерно 65 триллионов долларов США, а не 18,5

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Экс-глава Счетной палаты США Дэвид Уокер заявил, что госдолг США на самом деле составляет примерно 65 триллионов долларов, а не заявленные 18,5, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как передает издание The Hill, к такому выводу Уокер пришел, вычислив сумму всех необеспеченных обязательств США.

"Если вы добавите к этим 18,5 триллионам необеспеченные гражданские и военные пенсии и обязательства по уходу за отставными военными, дополнительное недофинансирование в сферах соцобеспечения и государственного медицинского страхования, а также различные обязательства и непредвиденные расходы федерального правительства, реальная цифра будет равна примерно 65 триллионам, и в отсутствие реформ она растет автоматически", - заявил он.

Уокер, возглавлявший Счетную палату во время президентства Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, добавил, что растущий национальный долг мешает США реализовывать те или иные инициативы как во внутренней, так и во внешней политике.