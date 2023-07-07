Экс-глава разведки Франции назвал свою страну "больным человеком" Европы и Совбеза ООН

Недавние погромы и не прекращающиеся уже много лет беспорядки серьезно уронили имидж Франции на международной арене, превратив ее в "больного человека" Европы и Совета Безопасности ООН.

Недавние погромы и не прекращающиеся уже много лет беспорядки серьезно уронили имидж Франции на международной арене, превратив ее в "больного человека" Европы и Совета Безопасности ООН.

Как передает Report , об этом заявил бывший начальник (2002-2008 годы) Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) Пьер Брошан в интервью газете Le Figaro.

"Вместе с моими бывшими коллегами мы положили жизнь на то, чтобы защищать и продвигать образ Франции в мире. Это сизифов труд: успехи достигаются веками, а падения происходят за несколько дней и даже часов", - с сожалением отметил Брошан, который в прошлом также возглавлял французские диппредставительства в Венгрии и Израиле.

Бывший глава разведки и экс-посол отметил, что огромный ущерб репутации нанесли прежде всего отмены международных мероприятий из-за беспорядков, происходивших в стране.

Первый раз это произошло в конце марта, когда был отложен визит нового короля Великобритании Карла III из-за протестов против пенсионной реформы, и второй раз - в июле, когда президент Франции Эмманюэль Макрон отменил визит в ФРГ из-за погромов, начавшихся после убийства полицейским 17-летнего водителя алжирского происхождения в парижском пригороде Нантер.