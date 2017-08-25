Экс-глава правительства Таиланда сбежала из страны

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Cуд в Таиланде принял постановление об аресте экс-главы правительства страны Йинглак Чиннават после того, как она не явилась на заседание суда в отношении нее, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Нет сомнения, что она покинула страну", - сказал источник в партии Чиннават, однако, не уточнил, куда она уехала.

Экс-главу правительства Таиланда судят за коррупцию в ходе реализации программы по субсидированию выращивания риса. 19 февраля 2015 года генпрокуратура Таиланда предъявила Чиннават официальное обвинение. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Экс-премьер своей вины не признает.