Экс-глава Пентагона: Существует вероятность ядерной войны - ВИДЕО

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Экс-глава Пентагона Леон Панетта в эфире телеканала NBC прокомментировал обострение ситуации на Корейском полуострове.

Как передает Report, по его словам, упреждающий удар США по КНДР может привести к ядерной войне.

"Есть объяснение тому, почему президенты США в прошлом не "спускали курок" в отношении Северной Кореи, 20 миллионов человек в Сеуле станут целью удара, существует вероятность ядерной войны, которая бы стоила миллионов человеческих жизней", - приводит слова бывшего министра обороны США агентство РИА "Новости".

Он добавил, что роль в урегулирования конфликта должны сыграть власти Китая.

Ранее в Южно-Китайское море был направлен еще один американский военный корабль.