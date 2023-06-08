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Экс-глава НАТО: страны альянса могут ввести войска в Украину

Экс-глава НАТО: страны альянса могут ввести войска в Украину Некоторые страны НАТО могут захотеть ввести войска в Украину, если на летнем саммите Альянса в Вильнюсе Киеву не предоставят реальные гарантии безопасности.
Другие страны
8 июня 2023 г. 03:14
Экс-глава НАТО: страны альянса могут ввести войска в Украину

Некоторые страны НАТО могут захотеть ввести войска в Украину, если на летнем саммите Альянса в Вильнюсе Киеву не предоставят реальные гарантии безопасности.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил бывший глава НАТО Андерс Расмуссен.

Он заявил, что провел рабочую поездку по Европе и США, чтобы узнать настроения стран перед саммитом. По словам Расмуссена, если НАТО не сможет предоставить Украине четкие возможности движения в Альянс, то некоторые страны могут "принять меры в индивидуальном порядке".

"Мы знаем, что Польша активно занимается предоставлением конкретной помощи Украине. И я не исключал бы возможности, что Польша будет действовать еще сильнее в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность размещения войск на земле", - сказал он.

Расмуссен добавил, что такое обращение Украины о военной помощи будет абсолютно законным. Также он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть предоставлены в письменном виде и желательно до саммита.

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