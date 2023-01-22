Экс-глава МВД Венесуэлы Торрес освободился из-под ареста и покинул страну

Бывший министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Мигель Родригес Торрес, арестованный в 2018 году по подозрению в связях с ЦРУ США и обвиненный в подстрекательстве к госперевороту, заявил в своем блоге, что вышел на свободу и вылетел в Испанию.

Бывший министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Мигель Родригес Торрес, арестованный в 2018 году по подозрению в связях с ЦРУ США и обвиненный в подстрекательстве к госперевороту, заявил в своем блоге, что вышел на свободу и вылетел в Испанию.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в своем сообщении Торрес поблагодарил бывшего президента Испании Хосе Родригеса Сапатеро за то, что он три года боролся за его свободу. Экс-министра МВД Венесуэлы также выразил благодарность своей семье, спикеру парламента Хорхе Родригесу, а также вице-президенту Делси Родригесу.

"С болью я покидаю свою родину, где боролся всю свою жизнь", - сказал экс-министр.

С 2018 года в Венесуэле продолжается политический кризис, связанный с избранием Николаса Мадуро президентом страны - тогда парламент объявил спикера Хуана Гуайдо исполняющим обязанности главы государства. Гуайдо признали в США, ЕС и некоторых странах Латинской Америки.

Родригес Торрес был задержан в 2018 году спустя год после терактов в Каракасе, когда группа силовиков напала на здания МВД и верховного суда.