​Экс-глава МИД Буркина-Фасо арестован за связь с путчистами

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Власти Буркина-Фасо арестовали во вторник в столице Уагадугу бывшего министра иностранных дел страны Джибриля Бассоле, занимавшего свой пост при бывшем президенте страны (1987-2014) Блэзе Компаоре, который ушел в отставку под давлением народных протестов минувшей осенью, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили источники в структурах безопасности, Бассоле обвиняется в связях с военными путчистами, которые 16 сентября свергли политическое руководство Буркина-Фасо - временного президента Мишеля Кафандо, премьер-министра Исаака Зиду и членов правительства.

23 сентября военные под давлением правительственной армии, общественности и международных посредников объявили об окончании путча, а главарь мятежников, руководитель Национального совета демократии (НСД) бригадный генерал Жильбер Дьендре назвал произошедшее "большой ошибкой, повлекшей гибель людей".

Президент и премьер, восстановленные в должности, создали специальную комиссию, которой поручено "выявить всех виновных в попытке переворота, включая как гражданских лиц, так и военных". Власти также наложили арест на счета и имущества 14 лиц, замешанных в организации и осуществлении путча.