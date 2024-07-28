Экс-глава МВД Британии Патель баллотируется на пост лидера Консервативной партии

Бывший министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера оппозиционной Консервативной партии Великобритании.
Как передает Report, об этом П.Патель написала в соцсети Х.
"Я баллотируюсь на пост нового лидера Консервативной партии", - говорится в публикации.
Ранее бывший министр иностранных и внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли выдвинул свою кандидатуру на этот пост. Также в борьбу за пост вступил бывший замглавы МВД Великобритании Роберт Дженрик.
Выдвижение кандидатур будет продолжаться до ухода британского парламента на летние каникулы 30 июля.