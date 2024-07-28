О нас

Экс-глава МВД Британии Патель баллотируется на пост лидера Консервативной партии

Экс-глава МВД Британии Патель баллотируется на пост лидера Консервативной партии Бывший министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера оппозиционной Консервативной партии Великобритании.
Другие страны
28 июля 2024 г. 06:49
Экс-глава МВД Британии Патель баллотируется на пост лидера Консервативной партии

Бывший министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера оппозиционной Консервативной партии Великобритании.

Как передает Report, об этом П.Патель написала в соцсети Х.

"Я баллотируюсь на пост нового лидера Консервативной партии", - говорится в публикации.

Ранее бывший министр иностранных и внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли выдвинул свою кандидатуру на этот пост. Также в борьбу за пост вступил бывший замглавы МВД Великобритании Роберт Дженрик.

Выдвижение кандидатур будет продолжаться до ухода британского парламента на летние каникулы 30 июля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi