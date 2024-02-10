Экс-глава Минюста Венгрии объявила об уходе из политики

Экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга, возглавившая список правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на предстоящих выборах в Европарламент (ЕП), объявила об уходе из политики.

Экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга, возглавившая список правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на предстоящих выборах в Европарламент (ЕП), объявила об уходе из политики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В заявлении, распространенном в Будапеште, она пояснила, что несет ответственность за подготовку прошлогоднего решения президента Венгрии Каталин Новак о помиловании человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.

"Я беру на себя политическую ответственность за подготовку решения президента. Я ухожу из общественной жизни, отказываюсь от своего мандата депутата парламента и лидера списка на выборах в Европарламент", - объявила Варга.

Напомним, что Президент Венгрии Каталин также ушла в отставку с поста президента на фоне разгоревшегося скандала.