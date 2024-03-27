Экс-глава Минобороны: У Франции маленький запас ракет и боеприпасов

У Франции маленький запас ракет и боеприпасов.

У Франции маленький запас ракет и боеприпасов.

Как передает Report, об этом экс-глава Минобороны Франции Эрве Морен заявил в интервью изданию Point.

"У нас слишком небольшие запасы ракет и боеприпасов из-за нашей модели обороны, которая до настоящего времени основывалась на принципе проекции и внешних операций", - отметил он. Как следствие, считает Морен, Франция "очень посредственно" помогает Украине.

Он раскритиковал заявления президента Эмманюэля Макрона по вопросу отправки военных в Украину, которые по его мнению, могут привести к "изоляции Франции".