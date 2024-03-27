О нас

Экс-глава Минобороны: У Франции маленький запас ракет и боеприпасов

Экс-глава Минобороны: У Франции маленький запас ракет и боеприпасов У Франции маленький запас ракет и боеприпасов.
Другие страны
27 марта 2024 г. 12:11
Экс-глава Минобороны: У Франции маленький запас ракет и боеприпасов

У Франции маленький запас ракет и боеприпасов.

Как передает Report, об этом экс-глава Минобороны Франции Эрве Морен заявил в интервью изданию Point.

"У нас слишком небольшие запасы ракет и боеприпасов из-за нашей модели обороны, которая до настоящего времени основывалась на принципе проекции и внешних операций", - отметил он. Как следствие, считает Морен, Франция "очень посредственно" помогает Украине.

Он раскритиковал заявления президента Эмманюэля Макрона по вопросу отправки военных в Украину, которые по его мнению, могут привести к "изоляции Франции".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabiq müdafiə naziri: Fransanın raket və döyüş sursatı ehtiyatı azdır

Экслюзивные новости

Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi