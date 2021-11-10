Экс-глава Министерства обороны Японии возглавит МИД

Бывший глава Министерства обороны Японии Ёсимаса Хаяси назначен новым министром иностранных дел в правительстве премьер-министра Фумио Кисиды.

Бывший глава Министерства обороны Японии Ёсимаса Хаяси назначен новым министром иностранных дел в правительстве премьер-министра Фумио Кисиды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, состав нового кабмина в среду объявил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

Хаяси заменил на посту главы МИД Тосимицу Мотэги, который на прошлой неделе стал генсеком правящей Либерально-демократической партии. Остальные министры сохранили свои портфели.

Новый глава МИД Японии также возглавляет Ассоциацию депутатов парламента за дружбу между Японией и Китаем.