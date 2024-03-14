Экс-глава Минфина США собирает группу инвесторов для покупки TikTok

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин собирает группу инвесторов для приобретения социальной сети TikTok.

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин собирает группу инвесторов для приобретения социальной сети TikTok.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил телекомпании CNBC.

"Думаю, что законопроект [о возможном запрете TikTok] должен быть принят. И думаю, что TikTok надо продать. Это отличный бизнес, и я планирую собрать группу, чтобы купить TikTok", - сказал он.

Ранее Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о возможном запрете TikTok. Законодатели предлагают дать китайской компании-оператору ByteDance шесть месяцев на продажу социальной сети, в противном случае может последовать запрет TikTok в США. В Конгрессе также выступили с предложением в будущем ввести такие же ограничительные меры для любых "приложений, контролируемых противниками".

Далее инициатива будет направлена на рассмотрение в Сенат Конгресса США. Президент США Джо Байден ранее сообщил, что подпишет законопроект, если он будет одобрен законодателями.