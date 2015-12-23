Экс-глава МИД Великобритании: в случае выхода страны из ЕС, последний станет слабее

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Евросоюз станет слабее в случае выхода из него Великобритании, которая в свою очередь рискует спровоцировать Шотландию провести второй референдум о независимости. Об этом в своей статье, опубликованной во вторник электронной версией газеты The Daily Telegraph, написал бывший глава МИД Соединенного Королевства (2010-2014 гг.) Уильям Хейг, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Нет никаких сомнение в том, что без Великобритании ЕС был бы слабее, потеряв пятую по величине экономику в мире, самый крупный финансовый центр континента. Действительно ли мы хотим его ослабления, тем самым повысив шансы на выход Шотландии из состава Соединенного Королевства?" - задался вопросом политик. По его словам, "шотландские националисты попытаются воспользоваться представленным шансом и изменить довод прошлогоднего референдума (о независимости)". "Теперь они будут говорить, что останутся в Европе без нас. Они получат предлог для проведения второго референдума, - сказал Хейг. - Необходимо остановить распад Соединенного Королевства и серьезное ослабление ЕС. Вряд ли я в 2016 году буду голосовать за выход (из ЕС)".

Лондон ранее выдвинул властям ЕС четыре требования по реформированию сообщества: признание его мультивалютным союзом, повышение конкурентоспособности входящих в него стран, расширение полномочий национальных парламентов и ужесточение миграционного законодательства, которое предусматривает блокирование сроком на четыре года доступа к социальным льготам для вновь прибывших в Великобританию мигрантов из ЕС. Судьба дальнейшего членства Великобритании в евросообществе решится на референдуме, который должен быть проведен не позднее конца 2017 года. Не исключено, что голосование может пройти уже в следующем году.