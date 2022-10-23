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Экс-глава МИД Словении лидирует на президентских выборах

Экс-глава МИД Словении лидирует на президентских выборах Бывший глава МИД Республики Словения, депутат от Словенской демократической партии Анже Логар лидирует на президентских выборах после обработки 44,65% бюллетеней.
Другие страны
23 октября 2022 г. 22:42
Экс-глава МИД Словении лидирует на президентских выборах

Бывший глава МИД Республики Словения, депутат от Словенской демократической партии Анже Логар лидирует на президентских выборах после обработки 44,65% бюллетеней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Государственной избирательной комиссии.

По данным избиркома на 20:10 по местному времени (22:10, бакинское время), Логар набирает 34,02% голосов. Второе место занимает беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц-Мусар (26,86%), на третьем располагается депутат Европарламента, кандидат от партии "Социальные демократы" и Движения "Свобода" Милан Брглез (15,60%).

Избирательные участки работали в воскресенье с 07:00 по местному времени (09:00) до 19:00 (21:00).

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