Экс-глава МИД КНР сложил полномочия депутата парламента Китая

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, который не появлялся на публике с июля прошлого года, сложил полномочия депутата высшего законодательного органа КНР.

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, который не появлялся на публике с июля прошлого года, сложил полномочия депутата высшего законодательного органа КНР.

Как передает Report, об этом Центральное телевидение Китая сообщило со ссылкой на заявление Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) 14-го созыва.

"Постоянный комитет муниципального собрания народных представителей Тяньцзиня принял решение принять отставку Цинь Гана с поста представителя Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва", - говорится в заявлении.

Документ опубликован в преддверии проведения второй сессии ВСНП 14-го созыва, которая откроется 5 марта 2024 года. Сессия ВСНП является главным внутриполитическим событием года в Китае.