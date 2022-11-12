Экс-глава МИД Италии может стать спецпредставителем ЕС в регионе Персидского залива

Власти в Брюсселе прочат бывшего министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на должность спецпредставителя ЕС в регионе Персидского залива.

Власти в Брюсселе прочат бывшего министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на должность спецпредставителя ЕС в регионе Персидского залива.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет в субботу газета la Repubblica.

Кандидатуре итальянца, не прошедшего в новый созыв парламента, отдается предпочтение среди трех других претендентов - бывших глав МИД Греции, Кипра и Словакии.

Как напоминает издание, об учреждении данной должности объявил девять месяцев назад верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он поставил целью наращивание сотрудничества со странами региона, богатыми природным сырьем, главным образом в энергетической сфере.