О нас

Экс-глава МИД Италии может стать спецпредставителем ЕС в регионе Персидского залива

Экс-глава МИД Италии может стать спецпредставителем ЕС в регионе Персидского залива Власти в Брюсселе прочат бывшего министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на должность спецпредставителя ЕС в регионе Персидского залива.
Другие страны
12 ноября 2022 г. 14:01
Экс-глава МИД Италии может стать спецпредставителем ЕС в регионе Персидского залива

Власти в Брюсселе прочат бывшего министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на должность спецпредставителя ЕС в регионе Персидского залива.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет в субботу газета la Repubblica.

Кандидатуре итальянца, не прошедшего в новый созыв парламента, отдается предпочтение среди трех других претендентов - бывших глав МИД Греции, Кипра и Словакии.

Как напоминает издание, об учреждении данной должности объявил девять месяцев назад верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он поставил целью наращивание сотрудничества со странами региона, богатыми природным сырьем, главным образом в энергетической сфере.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

СМИ: В Луганске ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян, более 500 погибших
СМИ: В Луганске ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян, более 500 погибших
6 ноября 2022 г. 04:47
СМИ: США просят Украину показать России свою открытость для переговоров
СМИ: США просят Украину показать России свою открытость для переговоров
6 ноября 2022 г. 04:13
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
10 ноября 2022 г. 15:33
Рашад Даглы совершил убийство
Рашад Даглы совершил убийство
9 ноября 2022 г. 07:44
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В офисе президента Украины призвали к ударам по заводам дронов в Иране
В офисе президента Украины призвали к ударам по заводам дронов в Иране
5 ноября 2022 г. 23:31
В Евлахе невеста погибла в ДТП по пути в салон красоты
ФотоВ Евлахе невеста погибла в ДТП по пути в салон красоты
7 ноября 2022 г. 10:48
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08
В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
5 ноября 2022 г. 23:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi