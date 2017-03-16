Экс-глава МИД Ирана: Новый терроризм является побочным эффектом глобализации

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Новый терроризм – беспрецедентный феномен в мировой политике, который необходимо подробно изучать. Есть два основных события, непосредственно связанных с явлением терроризма. Это глобализация, которая поддерживает ослабление фундамента современных правительств, и приход постмодернистского периода. Оба эти обстоятельства негативно совокупно влияют на мир".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки в ходе панели "Вызовы адресов современного терроризма: Инструменты, тактики и стратегии" в рамках V Глобального Бакинского форума.

По его словам, глобализация приводит к зависимости многих государств, влияет на национальные правительства, их суверенитет и границы государств.

"Новый терроризм является побочным эффектом глобализации и продуктом процессов налаживания современных правительств. Экстремизм – темная сторона глобализации", - подчеркнул бывший министр.

Иранский дипломат указал, что сегодняшний терроризм имеет единое управление и четкую идеологию, также финансовую поддержку со стороны некоторых государств.

"Терроризм вышел за пределы границ и его акты больше не ограничены одним государством. Школа террора не основана на какой-то определенной идеологии, это сбор идей из различных идеологий и религий. Терроризм очень гибок", - сказал М.Моттаки.

Бывший глава иранского МИД предложил создать единый фронт борьбы с террором, чтобы террористические структуры не смогли использовать пробелы и проблемы, возникающие в отношениях между региональными государствами.