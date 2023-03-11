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Экс-глава МИД: Африка недонаселена

Экс-глава МИД: Африка недонаселена Большая часть африканской молодежи перемещается внутри самого континента.
Другие страны
11 марта 2023 г. 15:26
Экс-глава МИД: Африка недонаселена

Большая часть африканской молодежи перемещается внутри самого континента.

Как передает Report, об этом на панельном заседании в рамках X Глобального Бакинского форума сказала экс-глава МИД Нигера, исполнительный директор IPITI Consulting Айшату Миндауду.

По ее словам, существует ошибочное мнение, что вся молодежь эмигрирует из Африки в Европу, когда в реальности большая часть людей перемещается внутри самого континента.

Она отметила, что по мнению многих Африка перенаселена: "Я не соглашусь с этим и считаю, что Африка недонаселена".

Говоря о Глобальном Бакинском форуме Миндауду отметила, что форум несет особую важность: "На этом форуме я присутствую во второй раз. Это очень важный форум, где обсуждаются очень важные вопросы".

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