Экс-глава МИД: Африка недонаселена

Большая часть африканской молодежи перемещается внутри самого континента.

Большая часть африканской молодежи перемещается внутри самого континента.

Как передает Report, об этом на панельном заседании в рамках X Глобального Бакинского форума сказала экс-глава МИД Нигера, исполнительный директор IPITI Consulting Айшату Миндауду.

По ее словам, существует ошибочное мнение, что вся молодежь эмигрирует из Африки в Европу, когда в реальности большая часть людей перемещается внутри самого континента.

Она отметила, что по мнению многих Африка перенаселена: "Я не соглашусь с этим и считаю, что Африка недонаселена".

Говоря о Глобальном Бакинском форуме Миндауду отметила, что форум несет особую важность: "На этом форуме я присутствую во второй раз. Это очень важный форум, где обсуждаются очень важные вопросы".