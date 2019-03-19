Экс-глава комитета конгресса США подал иск против Twitter на 250 млн долларов

Бывший глава комитета Палаты представителей США по разведке республиканец Девин Нуньес подал иск на сумму 250 миллионов долларов против Twitter, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Д. Нуньес обвинил социальную сеть в "теневой блокировке консерваторов" с целью повлиять на выборы в конгресс в 2018 году.

По данным телеканала Fox News, в иске, поданном в суд штата Виргиния, утверждается, что Twitter хотел подорвать работу Нуньеса в комитете Палаты представителей США по разведке. По его словам, Twitter виновен в "сознательном размещении и монетизации контента, который является явно оскорбительным, ненавистническим и дискредитирующим - предоставляя как голос, так и финансовую мотивацию распространителям клеветы, тем самым, способствуя распространению порочащих сведений на своей платформе".

По данным телеканала, Нуньес требует выплаты в размере 250 миллионов долларов в качестве возмещения материального ущерба, а также 350 тысяч долларов штрафных убытков.

Также политик требует обязать Twitter раскрыть личности людей, стоящих за аккаунтами, которые, порочили его имя.