​Экс-глава Интерпола признал вину в получении взяток

Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания cегодня признал свою вину в получении взяток.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры Китая.

Приговор будет объявлен позже, время пока не уточняется.

Отмечается, что Мэн Хунвэй многие годы использовал служебное положение в своих личных интересах и в интересах третьих лиц, принимал дорогие подарки и крупные денежные взятки, общая сумма полученных средств составляет порядка 14,46 миллиона юаней (около 2,1 миллиона долларов).

В начале октября 2018 года СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола, отправившегося в Китай в конце сентября.