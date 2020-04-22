​Экс-глава «Феррари» стал водителем скорой помощи

Бывший глава команды "Формулы-1" "Феррари" Маурицио Арривабене помогает медицинским службам Италии в качестве водителя скорой помощи.

Как пережает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Euro Weekly News.

Отмечается, что функционер никому не говорил о своей работе.

Арривабене возглавлял "скудерию" с 2014 по 2019 год. С 2012 года он входит в совет директоров туринского "Ювентуса" и является членом спортивной Академии бизнеса в рамках коммерческого университета Луиджи Боккини.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 178 тыс. человек, 704 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,5 млн. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где умерли более 24 тысяч человек.