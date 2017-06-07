Экс-глава ФБР заявил, что Трамп предлагал закрыть расследование в отношении Флинна

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Экс-глава ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал ему закрыть расследование в отношении Майкла Флинна.

Как передает Report, об этом сoобщил РИА Новости.

"Он хороший парень. Я надеюсь, вы можете избавится от этого (расследования)", — говорится в письменных показаниях Коми.

Ранее Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что президент США Дональд Трамп расспрашивал руководство разведки, может ли разведка вмешаться в дело экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, попавшего под расследование ФБР.

После того, как Трамп уволил Коми, тот обвинил президента через СМИ в призывах прекратить расследование в адрес Флинна. Оппозиция в лице демократов потребовала привлечь Трампа к ответственности за воспрепятствование правосудию.

Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России.