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Экс-глава Еврокомиссии назвал Запад вассалом США

Экс-глава Еврокомиссии назвал Запад вассалом США "По вопросу украинского кризиса ЕС в отношении США ведет себя как вассал".
Другие страны
23 июля 2023 г. 17:26
Экс-глава Еврокомиссии назвал Запад вассалом США

"По вопросу украинского кризиса ЕС в отношении США ведет себя как вассал".

Как передает Report со ссылкой на La Stampa, об этом заявил бывший глава Еврокомиссии, экс-премьер Италии Романо Проди.

"По вопросу Украины мы [Европа] не можем предложить ничего конструктивного, ЕС не существует. Мы ничего не значим. ЕС без определенности, но с крепкими связями с США, но мы ведем себя как вассалы, от которых ничего не зависит", - приводит слова Проди газета.

Экс-премьер также считает, что Китай стремится к альянсу с Россией, но не разделяет политики РФ в отношении Украины и не поставляет оружие.

Проди занимал пост премьера Италии с 1996 по 1998 год, затем с 2006 по 2008 год.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının keçmiş rəhbəri Qərbi ABŞ-ın vassalı adlandırıb

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