Экс-глава ЕК: Украину не скоро примут в Евросоюз

Бывший руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украину не скоро примут в Евросоюз (ЕС).

Бывший руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украину не скоро примут в Евросоюз (ЕС).

Как передает Report, об этом сообщает издание Kurier.

Он раздосадовался из-за того, что многие политики неосторожны в обещаниях украинской стороне о скором присоединении к ЕС. Юнкер отметил, что не видит подобного развития событий.

По его словам, Украина сможет вступить в Евросоюз только после завершения конфликта, а также выполнения всех необходимых реформ. Он отметил, что в долгосрочной перспективе Украина присоединится к ЕС.

Юнкер добавил, что Европа должна поддерживать связи с Россией и Китаем, а также сигнализировать о готовности к переговорам.

"Однако факт заключается в том, что президент РФ Владимир Путин продемонстрировал нежелание вести настоящие мирные переговоры", - подчеркнул он.