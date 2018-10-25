Экс-глава ЦРУ: рассылка бомб указывает на развитие обстановки в США по опасному сценарию

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Рассылка по почте самодельных взрывных устройств стала свидетельством того, что события в США развиваются по опасному сценарию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в среду в эфире телекомпании CNN бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, которому предназначалось одно из взрывных устройств.

Он констатировал, что перед промежуточными выборами 6 ноября обстановка в американском обществе и политике США накалилась. "Люди испытывают крайне сильные чувства по отношению к различным партиям и отдельным политикам. Однако наша страна создавалась на основе прав, личных свобод и свободы слова. Если я и остальные стали мишенями из-за наших высказываний и позиции, то тогда ход событий принял очень неудачный оборот", - признал Бреннан.

Он выразил уверенность в том, что правоохранительные органы США "доберутся до истинной подоплеки происшедшего и предпримут надлежащие меры". "Все американцы, которым дороги наши права и свободы, должны быть возмущены и должны сделать все возможное, чтобы понизить уровень полемики в стране с тем, чтобы обеспечить цивилизованный обмен мнениями и реализацию нашей страной своего полного потенциала, в том числе и на мировой арене", - сказал экс-глава ЦРУ, выразив мнение, что президент Дональд Трамп своими заявлениями не содействует, а, наоборот, нагнетает раскол в США.

Ранее стало известно, что экс-президенту США Бараку Обаме и семье политиков Хиллари и Биллу Клинтон были отправлены бомбы. Подозрительная посылка также была отправлена в офис CNN.