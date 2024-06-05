Экс-глава ЦБ может стать главным кандидатом реформистов на пост президента Ирана

Бывший глава Центрального банка (ЦБ) Ирана в 2018-2021 годах Абдольнасер Хеммати может стать основным кандидатом от крыла реформистов на предстоящих внеочередных выборах президента Ирана.

Бывший глава Центрального банка (ЦБ) Ирана в 2018-2021 годах Абдольнасер Хеммати может стать основным кандидатом от крыла реформистов на предстоящих внеочередных выборах президента Ирана.

Как передает Report, такое мнение высказывается в статье газеты Tehran Times.

В опубликованном списке из 15 перспективных иранских политиков газета называет шесть основных кандидатов от реформистского крыла иранского политического спектра, однако их кандидатуры еще должен допустить до выборов Совет стражей конституции.

Хеммати был единственным кандидатом-реформистом на последних выборах президента 2021 года. Тогда победу одержал Ибрахим Раиси, погибший 19 мая 2024 года в авиакатастрофе. Хеммати занял третье место.

По информации издания, нет особых оснований полагать, что Хеммати не сможет баллотироваться на пост президента во второй раз.

Помимо экс-главы ЦБ, по информации газеты, основными участниками выборов от реформистского крыла станут Эсхака Джахангири, Масуд Пезешкиян, Аббас Ахмад Ахонди и Мохаммад Шариатмадари. Джахангири - первый вице-президент в правительстве Хасана Роухани (президента Ирана в 2013-2021 годы).

Среди 15 перспективных иранских политиков с точки зрения участия в президентской гонке на первые три места газета определила действующего спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа (консерватор), представителя духовного лидера в иранском Совбезе Саида Джалили (консерватор) и бывшего спикера парламента Али Лариджани (умеренные). Они считаются основными кандидатами на предстоящих внеочередных выборах президента Ирана.