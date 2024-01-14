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Экс-глава британской разведки заявил о риске терактов из-за ударов по хуситам

Экс-глава британской разведки заявил о риске терактов из-за ударов по хуситам Бомбардировка позиций хуситов в Йемене увеличивает угрозу терактов в Великобритании.
Другие страны
14 января 2024 г. 16:18
Экс-глава британской разведки заявил о риске терактов из-за ударов по хуситам

Бомбардировка позиций хуситов в Йемене увеличивает угрозу терактов в Великобритании.

Как передает Report, такое мнение выразил бывший глава британской службы внешней разведки MI-6 Ричард Дирлав в интервью телеканалу Sky News.

"Если говорить о сочувствующих хуситам радикалах, то события на Ближнем Востоке могут спровоцировать внутренний терроризм. Такой риск существует. Есть ли у них инфраструктура в Великобритании, которая может использоваться для планирования и совершения терактов? Очень маловероятно. Но это может повысить риск совершения атаки "волком-одиночкой" под влиянием событий", - сказал эксперт.

В ночь на 12 января вооруженные силы Великобритании и США нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по военным объектам хуситов в ряде городов Йемена в ответ на их атаки на суда в Красном море.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. Согласно подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября йеменские мятежники атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

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