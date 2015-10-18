Экс-глава Афганистана: присутствие войск США в стране усилило террор

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что присутствие иностранных военных в Афганистане только усугубило ситуацию в стране, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

О том, что США намерены оставить свой воинский контингент в Афганистане после 2016 года, заявил в четверг в Белом доме американский президент Барак Обама. Он пояснил, что роль американских военных в этой стране будет несколько иной. До конца 2016 года в Афганистане должно остаться 9,8 тысячи военнослужащих США, затем их число будет сокращено до 5,5 тысячи человек.

"Народ Афганистана 14 лет назад согласился на умеренное присутствие иностранных войск в надежде на искоренение терроризма и поддержание мира в регионе. Но присутствие иностранных войск под названием борьбы с терроризмом не только не привело к его искоренению, за этот период терроризм стал еще сильнее", — цитирует агентство Khaama Press заявление Карзая.

Говоря о подписании Кабулом и Вашингтоном двустороннего соглашения о безопасности, Карзай отметил, что оно также не привело к снижению уровня нестабильности, а, наоборот, расширило границы войны, что не соответствует ожиданиям афганцев.