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Экс-глава администрации Тайваня завершил визит в материковый Китай

Экс-глава администрации Тайваня завершил визит в материковый Китай Делегация бывшего главы администрации Тайваня (2008-2016) Ма Инцзю в четверг покинула столицу КНР и вернулась на остров.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 06:11
Экс-глава администрации Тайваня завершил визит в материковый Китай

Делегация бывшего главы администрации Тайваня (2008-2016) Ма Инцзю в четверг покинула столицу КНР и вернулась на остров.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

Как отмечается, визит тайваньского политика в материковый Китай продлился 11 дней.

Ма Инцзю способствовал разрядке обстановки в Тайваньском проливе и проводил политику по экономическому сближению с Пекином. В ходе нынешней поездки он посетил провинции Гуандун (юг страны) и Шэньси (северо-запад), а также Пекин, где в среду встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

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