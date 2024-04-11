Экс-глава администрации Тайваня завершил визит в материковый Китай

Делегация бывшего главы администрации Тайваня (2008-2016) Ма Инцзю в четверг покинула столицу КНР и вернулась на остров.

Делегация бывшего главы администрации Тайваня (2008-2016) Ма Инцзю в четверг покинула столицу КНР и вернулась на остров.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

Как отмечается, визит тайваньского политика в материковый Китай продлился 11 дней.

Ма Инцзю способствовал разрядке обстановки в Тайваньском проливе и проводил политику по экономическому сближению с Пекином. В ходе нынешней поездки он посетил провинции Гуандун (юг страны) и Шэньси (северо-запад), а также Пекин, где в среду встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.