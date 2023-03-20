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Экс-глава администрации Тайваня впервые с 1949 года посетит материковый Китай

Экс-глава администрации Тайваня впервые с 1949 года посетит материковый Китай Бывший глава тайваньской администрации Ма Инцзю (с 2008 по 2016 год) посетит несколько городов материкового Китая с 27 марта по 7 апреля.
Другие страны
20 марта 2023 г. 06:23
Экс-глава администрации Тайваня впервые с 1949 года посетит материковый Китай

Бывший глава тайваньской администрации Ма Инцзю (с 2008 по 2016 год) посетит несколько городов материкового Китая с 27 марта по 7 апреля.

Как передает Report, об этом сообщила газета The China Times.

Издание отмечает, что он станет первым экс-руководителем администрации, совершившим подобную поездку с 1949 года.

Политик планирует посетить города Нанкин, Ухань, Чанша, Чунцин и Шанхай. Ма Инцзю, чьи родители жили в центральной провинции Хунань, намерен совершить ритуал почтения памяти предков в городе Сянтань (провинция Хунань).

Бывший глава администрации вместе с группой тайваньских студентов посетит несколько мест, связанных с Синьхайской революцией (1911-1912) и Войной сопротивления против Японии (1931-1945).

Кроме того, во время поездки будет организована встреча тайваньских студентов с учащимися университетов материкового Китая.

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