Экс-глава администрации Тайваня впервые с 1949 года посетит материковый Китай

Бывший глава тайваньской администрации Ма Инцзю (с 2008 по 2016 год) посетит несколько городов материкового Китая с 27 марта по 7 апреля.
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Издание отмечает, что он станет первым экс-руководителем администрации, совершившим подобную поездку с 1949 года.
Политик планирует посетить города Нанкин, Ухань, Чанша, Чунцин и Шанхай. Ма Инцзю, чьи родители жили в центральной провинции Хунань, намерен совершить ритуал почтения памяти предков в городе Сянтань (провинция Хунань).
Бывший глава администрации вместе с группой тайваньских студентов посетит несколько мест, связанных с Синьхайской революцией (1911-1912) и Войной сопротивления против Японии (1931-1945).
Кроме того, во время поездки будет организована встреча тайваньских студентов с учащимися университетов материкового Китая.