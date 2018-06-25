Экс-генсеку НАТО отказали во въезде в США

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Бывшему генеральному секретарю НАТО и бывшему главе испанского внешнеполитического ведомства Хавьеру Солана отказали во въезде на территорию США. Как сообщает Report, об этом пишет El Pais.

Как отмечается, бывший генсек должен был выступить в Брукингском институте.

Решение американской стороны связано с визитом Солана в Иран.

По словам источников в американском посольстве, запрос на въезд автоматически отклоняется, если в испанском паспорте присутствует отметка о посещении Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали или Йемена.