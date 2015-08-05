​Экс-генсек НАТО стал советником банка Goldman Sachs

5 августа, 2015 14:37

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Американский банк Goldman Sachs нанял в качестве советника бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. Бывшему датскому премьеру Фогу Расмуссену поручено решить публичный спор по продаже американской инвестиционной банковской фирме пакетов акций Dong - контролируемого государством производителя электроэнергии в Дании. Расмуссен занимал пост генсека НАТО с 2009 по 2014 годы.