​Экс-генсек НАТО сдал положительный тест на коронавирус

Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана был госпитализирован в Мадриде, после того как его тест на заражение коронавирусом нового типа дал положительный результат.

Как передает Report, об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, состояние Солана не вызывает опасений, и он помещен под врачебное наблюдение в качестве меры предосторожности.

Агенство добавляет, что 9 марта, бывший генсек НАТО посещал мероприятие, в котором принимал участие министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая.

Хавьер Солана занимал должность генерального секретаря НАТО с 1995 по 1999 год, после чего был генеральным секретарем Совета Европейского Союза (1999-2009 годы). Также Солана с 1992 по 1995 год занимал пост главы испанского внешнеполитического ведомства при премьер-министре Фелипе Гонсалес Маркесе.