Экс-генпрокурор Венесуэлы призвала Интерпол объявить Мадуро в розыск

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Бывший генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас обратилась в Интерпол с просьбой выдать ордер на арест венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Как передает Report, об этом сообщает El Nacional.

"Я попросила Интерпол издать «красный циркуляр" против Николаса Мадуро, чтобы он был задержан, если поедет на Саммит Америк или куда-то ещё, надеюсь, его смогут перехватить в воздухе и задержать", - цитирует её El Nacional.

Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что Мадуро поедет на Саммит Америк в Перу, несмотря на то что его приглашение было отозвано властями этой страны.