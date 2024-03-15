Экс-гендиректора китайской нефтяной корпорации CNOOC подозревают в коррупции

Внутрипартийное расследование началось в отношении бывшего генерального директора Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC) Ли Юна, который подозревается в коррупции.

Внутрипартийное расследование началось в отношении бывшего генерального директора Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC) Ли Юна, который подозревается в коррупции.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на объединенном сайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета.

В кратком заявлении ведомства указывается лишь, что бывший чиновник подозревается в "серьезном нарушении партийной дисциплины и закона". Соответствующая формулировка, как правило, означает, что речь идет о коррупции.

За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.