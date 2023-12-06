Экс-депутата Верховной рады Илью Киву обнаружили мертвым в Московской области

Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы обнаружили мертвым в Московской области России.

Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы обнаружили мертвым в Московской области России.

Как передает Report, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на собственные источники.

Агентство сообщает, что экс депутата "ликвидировали спецслужбы Украины".

"Ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы - спецоперация СБУ", - отметили источники агентства.

Источники сообщили, что Кива был убит при помощи стрелкового оружия.

Отметим, что в марте прошлого года украинское государственное бюро расследований собрало необходимый пакет документов для объявления Ильи Кивы в национальный розыск. Также сообщалось, что львовский суд весной того же года заочно арестовал бывшего депутата и приговорил его к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Сообщается, что бывший политик по сей день скрывался в России.