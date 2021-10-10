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Экс-депутат парламента Египта осужден на пожизненное заключение

Экс-депутат парламента Египта осужден на пожизненное заключение Бывший депутат парламента Египта приговорен к пожизненному заключению за коррупцию в сфере недвижимости и строительства.
Другие страны
10 октября 2021 г. 00:42
Экс-депутат парламента Египта осужден на пожизненное заключение

Бывший депутат парламента Египта приговорен к пожизненному заключению за коррупцию в сфере недвижимости и строительства.

Как передает Report со ссылкой на издание Al Shorouk, такое решение принял вУголовный суд Александрии.

На пожизненное заключение осуждены еще двое членов преступной группы, включая специалиста по правовым вопросам губернаторства Александрии. Еще один чиновник получил 15 лет тюрьмы. Остальные обвиняемые, а всего по делу проходило 16 человек, приговорены к различным срокам заключения.

Следствие, продолжавшееся больше года, установило, что ответчики получили от одного из подрядчиков крупную сумму денег за снос ветхого жилья. За взятку должностному лицу в подлежащий сносу фонд было незаконно включено еще одно здание по соседству. Расследование показало, что депутат парламента косвенно участвовал в коррупционной схеме и получал процент от общей суммы.

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Версия на азербайджанском языке Misirdə keçmiş məmurlar korrupsiya ittihamı ilə ömürlük cəza alıblar

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