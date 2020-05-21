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Экс-адвоката Трампа освободят из тюрьмы

​Экс-адвоката Трампа освободят из тюрьмы

Майкл Коэн

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн будет досрочно освобожден из тюрьмы в конце этой недели на фоне пандемии COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Коэн будет освобожден из тюрьмы и, как ожидается, отбудет оставшуюся часть своего наказания до ноября 2021 года дома, заявил собеседник телеканала.

Адвокат отбывает трехлетний срок в федеральной тюрьме в Отисвилле (штат Нью-Йорк), где 14 заключенных и семь сотрудников дали положительный результат на вирус.

В декабре 2018 года Коэна приговорили к трем годам тюрьмы.

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